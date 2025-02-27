Минское «Динамо» одержало пятую победу подряд, одолев дома «Спартак»

В Минске, Беларусь, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
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На 16-й минуте первого периода Сэм Энас с передач Ксавье Улле и Виталия Пинчука открыл счёт во встрече. Спустя минуту Сэм Энас забросил вторую шайбу хозяев во встрече, оформив дубль.
На четвёртой минуте второго периода Адам Ружичка с передач Михаила Мальцева и Андрея Локтионова забросил единственную шайбу «Спартака» в данной встрече.
Это был четвёртый матч команд в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги. В двух предыдущих играх лучше был «Спартак», в одной встрече – минское «Динамо».
- 27 февраля 2025
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