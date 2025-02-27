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Нападающий СКА Алистров получил пять минут штрафа за удар в пах Ожиганову из «Динамо»

Нападающий СКА Алистров получил пять минут штрафа за удар в пах Ожиганову из «Динамо»
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Сегодня, 27 февраля, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». Идёт третий период, счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Рашевский, Сергеев) – 54:59 (5x5)    

В середине третьего периода нападающий СКА Владимир Алистров получил пять минут штрафа за удар в пах защитнику московского клуба Игорю Ожиганову. Судьи удалили форварда армейского клуба после видеопросмотра.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Это заключительный шестой матч между командами в текущем сезоне. На данный момент бело-голубые одержали четыре победы в пяти встречах с петербургским клубом.

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