ЦСКА разгромил дома «Куньлунь» и пополнил список участников Кубка Гагарина

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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:0.

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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале второй двадцатиминутки Прохор Полтапов с передачи Колби Уильямса открыл счёт во встрече.

На пятой минуте третьего периода Владислав Каменев удвоил преимущество армейского клуба. На 11-й минуте периода Кирилл Долженков сделал счёт 3:0. На 12-й минуте периода Денис Гурьянов с передач Коула Касселса и Фредрика Классона довёл счёт до крупного. На 17-й минуте периода Иван Дроздов сделал счёт 5:0. В конце встречи Никита Нестеров установил окончательный счёт в игре.

Таким образом, ЦСКА после этой победы обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

Отметим, что это был четвёртый матч команд в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги. В двух предыдущих играх лучше был ЦСКА, в одной встрече – «Куньлунь Ред Стар».