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ЦСКА — Куньлунь Ред Стар, результат матча 27 февраля 2024, счет 6:0, КХЛ 2024-2025

ЦСКА разгромил дома «Куньлунь» и пополнил список участников Кубка Гагарина
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Полтапов (Уильямс) – 22:19 (5x5)     2:0 Каменев (Нестеров, Полтапов) – 44:56 (5x4)     3:0 Долженков – 50:52 (5x5)     4:0 Гурьянов (Касселс, Классон) – 51:35 (5x5)     5:0 Дроздов (Полтапов, Соркин) – 56:32 (5x4)     6:0 Нестеров (Соркин, Каменев) – 58:32 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале второй двадцатиминутки Прохор Полтапов с передачи Колби Уильямса открыл счёт во встрече.

На пятой минуте третьего периода Владислав Каменев удвоил преимущество армейского клуба. На 11-й минуте периода Кирилл Долженков сделал счёт 3:0. На 12-й минуте периода Денис Гурьянов с передач Коула Касселса и Фредрика Классона довёл счёт до крупного. На 17-й минуте периода Иван Дроздов сделал счёт 5:0. В конце встречи Никита Нестеров установил окончательный счёт в игре.

Таким образом, ЦСКА после этой победы обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

Отметим, что это был четвёртый матч команд в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги. В двух предыдущих играх лучше был ЦСКА, в одной встрече – «Куньлунь Ред Стар».

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