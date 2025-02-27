СКА потерпел третье поражение подряд, уступив дома московскому «Динамо»
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Рашевский, Сергеев) – 54:59 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.
На 16-й минуте третьей двадцатиминутки Макс Комтуа с передач Дмитрия Рашевского и Артёма Сергеева открыл счёт во встрече.
Отметим, что СКА потерпел третье поражение подряд.
Напомним, это был заключительный шестой матч между командами в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Ранее бело-голубые одержали четыре победы в пяти встречах с петербургским клубом.
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