СКА потерпел третье поражение подряд, уступив дома московскому «Динамо»

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

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В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На 16-й минуте третьей двадцатиминутки Макс Комтуа с передач Дмитрия Рашевского и Артёма Сергеева открыл счёт во встрече.

Отметим, что СКА потерпел третье поражение подряд.

Напомним, это был заключительный шестой матч между командами в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Ранее бело-голубые одержали четыре победы в пяти встречах с петербургским клубом.