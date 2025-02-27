Минское «Динамо» и «Северсталь» обеспечили выход в плей-офф КХЛ
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Минское «Динамо» после домашней победы над «Спартаком» со счётом 2:1 и разгромной победы ЦСКА над «Куньлунь Ред Стар» (6:0) обеспечило выход в плей-офф КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Энас (Улле, Пинчук) – 15:21 (5x4) 2:0 Энас – 16:34 2:1 Ружичка (Мальцев, Локтионов) – 23:57 (5x5)
Кроме того, череповецкая «Северсталь», несмотря на поражение от «Торпедо» со счётом 2:3, также пополнила список участников Кубка Гагарина — 2025. Это случилось после поражения «Куньлуня» от ЦСКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Тертышный (Фирстов) – 03:34 (5x5) 0:2 Тертышный (Летунов, Войнов) – 09:49 (5x5) 1:2 Пилипенко (Аймурзин, Давыдов) – 25:55 (5x5) 1:3 Атанасов (Виноградов, Артамонов) – 29:47 (5x5) 2:3 Подшивалов (Думбадзе) – 48:17 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Полтапов (Уильямс) – 22:19 (5x5) 2:0 Каменев (Нестеров, Полтапов) – 44:56 (5x4) 3:0 Долженков – 50:52 (5x5) 4:0 Гурьянов (Касселс, Классон) – 51:35 (5x5) 5:0 Дроздов (Полтапов, Соркин) – 56:32 (5x4) 6:0 Нестеров (Соркин, Каменев) – 58:32 (5x4)
Минчане набрали 73 очка после 58 матчей и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 73 очками располагается на пятом месте в таблице Запада.
Напомним, сегодня, 27 февраля, ХК «Сочи» потерял шансы на выход в плей-офф. На Западе осталось две путёвки в розыгрыш Кубка Гагарина.
Комментарии
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