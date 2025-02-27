Минское «Динамо» и «Северсталь» обеспечили выход в плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» после домашней победы над «Спартаком» со счётом 2:1 и разгромной победы ЦСКА над «Куньлунь Ред Стар» (6:0) обеспечило выход в плей-офф КХЛ.

Кроме того, череповецкая «Северсталь», несмотря на поражение от «Торпедо» со счётом 2:3, также пополнила список участников Кубка Гагарина — 2025. Это случилось после поражения «Куньлуня» от ЦСКА.

Минчане набрали 73 очка после 58 матчей и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 73 очками располагается на пятом месте в таблице Запада.

Напомним, сегодня, 27 февраля, ХК «Сочи» потерял шансы на выход в плей-офф. На Западе осталось две путёвки в розыгрыш Кубка Гагарина.