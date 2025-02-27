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Форвард «Металлурга» Данила Юров высказался о проведённой в Германии операции

Форвард «Металлурга» Данила Юров высказался о проведённой в Германии операции
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Нападающий «Металлурга» Данила Юров на своей странице в социальной сети высказался о проведённой в Германии операции на ноге, опубликовав фото.

Фото: Страница Юрова в соцсети

«Пока так. Сегодня сделали операцию, всё прошло хорошо. С завтрашнего дня начну восстановление. Скоро увидимся на льду», — написал Юров.

Напомним, 21-летний нападающий получил травму в выездном матче Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» (5:2). Отметим, что в текущем сезоне на счету Данила Юрова 46 встреч, в которых нападающий набрал 25 (13+12) очков.

По словам главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, форвард в регулярке нынешнего сезоне не сыграет.

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