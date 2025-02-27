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Журналист The Athletic оценил вероятность обмена Андрея Кузьменко из «Филадельфии»

Журналист The Athletic оценил вероятность обмена Андрея Кузьменко из «Филадельфии»
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Журналист Кевин Курц в статье на североамериканском сайте The Athletic оценил вероятность обмена российского нападающего Андрея Кузьменко из «Филадельфии Флайерз».

«Флайерз» не против выслушать предложения по Кузьменко до следующей пятницы. Но пока не поступало никаких запросов о нём. Положение о запрете обмена для 12 команд также ограничивает их возможности.

Если он останется во «Флайерз», команда по-прежнему готова сохранить за ним статус неограниченно свободного агента. Но, конечно, его зарплата должна быть значительно ниже нынешних $ 5,5 млн», — написал Курц.

Напомним, Кузьменко пополнил состав «Филадельфии» в результате обмена с «Калгари Флэймз». В нынешнем сезоне форвард провёл 40 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков.

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