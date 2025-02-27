Крикунов: в игре с «Динамо» СКА грамотно действовал в обороне, особенно отмечу меньшинство

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов прокомментировал исход матча СКА с московским «Динамо» (0:1).

«Несмотря на небольшой счёт, мне очень понравилась сегодняшняя игра по содержанию. Мы увидели тот хоккей, который будет в плей-офф. Обе команды действовали дисциплинированно. Только удача в этот вечер помогла «Динамо». Хорошо играли вратари, видно, что плей-офф и Моторыгин, и Плешков готовы начинать в качестве первых номеров. Вратарь СКА психологически отошёл и от травмы, и от потрясения во встрече со «Спартаком».

Команда из Петербурга грамотно, внимательно и терпеливо действовала в обороне. Отдельно отмечу пятиминутное меньшинство после удаления Алистрова – оно вышло практически идеальным, с учётом того, какие сильные исполнители в «Динамо», — сказал Крикунов «Чемпионату».