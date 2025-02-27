Алексей Жамнов рассказал о гостевом поражении «Спартака» от минского «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал гостевое поражение красно-белых от минского «Динамо» (1:2).
«Хорошая игра, плей-оффная. Опять не можем забить с этой командой. Делали акцент на том, чтобы забить гол, но надо отдать должное вратарю — он держал соперника в игре. У нас же снова не было агрессии, чтобы лезть на пятак. Есть над чем работать.
Провал в первом периоде? Да это не провал, это просто… Игровая дисциплина. Команда пропустила, играя в меньшинстве. Для этого большинство и даётся. У нас была возможность забивать в большинстве, но игроки, которые выходят на лёд, не до конца осознают, что они должны давать результат в большинстве.
Буллит? Наверное, чуть-чуть немного запаниковал наш защитник, но это опыт, приходит со временем», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.
- 27 февраля 2025
-
22:35
-
22:33
-
22:20
-
22:13
-
21:55
-
21:49
-
21:45
-
21:34
-
21:29
-
21:14
-
21:11
-
20:47
-
20:21
-
20:04
-
19:45
-
19:26
-
19:10
-
19:05
-
18:45
-
18:28
-
18:11
-
17:46
-
17:30
-
17:13
-
16:50
-
16:34
-
16:16
-
16:10
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:35
-
14:15
-
13:55