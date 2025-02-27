Алексей Жамнов рассказал о гостевом поражении «Спартака» от минского «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал гостевое поражение красно-белых от минского «Динамо» (1:2).

«Хорошая игра, плей-оффная. Опять не можем забить с этой командой. Делали акцент на том, чтобы забить гол, но надо отдать должное вратарю — он держал соперника в игре. У нас же снова не было агрессии, чтобы лезть на пятак. Есть над чем работать.

Провал в первом периоде? Да это не провал, это просто… Игровая дисциплина. Команда пропустила, играя в меньшинстве. Для этого большинство и даётся. У нас была возможность забивать в большинстве, но игроки, которые выходят на лёд, не до конца осознают, что они должны давать результат в большинстве.

Буллит? Наверное, чуть-чуть немного запаниковал наш защитник, но это опыт, приходит со временем», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.