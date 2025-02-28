«Вашингтон» — «Сент-Луис»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 3:00 мск

В ночь на 28 февраля в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Сент-Луис Блюз». Игра начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 84 очками. В предыдущем матче «Вашингтон» дома уступил «Калгари Флэймз» со счётом 1:3.

«Сент-Луис Блюз» с 60 очками после 59 сыгранных встреч занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В последней игре «блюзмены» разгромили «Сиэтл Кракен» со счётом 7:2.