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Вашингтон — Сент-Луис: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 3:00 мск

«Вашингтон» — «Сент-Луис»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 3:00 мск
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В ночь на 28 февраля в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Сент-Луис Блюз». Игра начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 84 очками. В предыдущем матче «Вашингтон» дома уступил «Калгари Флэймз» со счётом 1:3.

«Сент-Луис Блюз» с 60 очками после 59 сыгранных встреч занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В последней игре «блюзмены» разгромили «Сиэтл Кракен» со счётом 7:2.

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