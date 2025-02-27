В раздевалке СКА нет шкафчика с фамилией форварда Евгения Кузнецова

В раздевалке СКА нет шкафчика с фамилией форварда Евгения Кузнецова. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Кузнецов пропустил матч со «Спартаком» (2:7) 22 февраля из‑за ОРВИ и не попал в заявку на игру с московским «Динамо» (0:1).

Ранее в СМИ появлялись слухи, что форвард может больше не сыграть за армейский клуб. После этого СКА выступил с поддержкой игрока и заявил, что рассчитывает на него в будущем.

В нынешнем сезоне Кузнецов провёл 38 встреч, в которых набрал 37 (12+25) очков. Отметим, что СКА сыграл 60 матчей и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.