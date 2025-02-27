Главный тренер московского «Динамо» Кудашов высказался о победной игре со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победной игре со СКА (1:0).

— Игра удалась. Есть компоненты, которые всегда не получаются, но общий рисунок и выполнение задания сегодня были.

— Понимали, что соперник будет играть максимально строго после того, как в предыдущих матчах много пропускал?

— Какую игру уже выходим и не о сопернике думаем. Учитываем игровой стиль соперника, но делаем своё дело. Отталкивались от конкретной своей цели.

— Такое впечатление, что так сильно обрадовались пятиминутному большинству, что ничего в нём особо и не создали.

— Любая команда сильно обрадуется, когда получает пятиминутное большинство. То, что не использовали его, это, как я сказал, не всё получается в каждой игре. Совсем недавно мы также не смогли реализовать ничего в пятиминутном большинстве. Это потенциал, который надо развить, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.