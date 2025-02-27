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Главный тренер московского «Динамо» Кудашов высказался о победной игре со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Кудашов высказался о победной игре со СКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победной игре со СКА (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Рашевский, Сергеев) – 54:59 (5x5)    

— Игра удалась. Есть компоненты, которые всегда не получаются, но общий рисунок и выполнение задания сегодня были.

— Понимали, что соперник будет играть максимально строго после того, как в предыдущих матчах много пропускал?
— Какую игру уже выходим и не о сопернике думаем. Учитываем игровой стиль соперника, но делаем своё дело. Отталкивались от конкретной своей цели.

— Такое впечатление, что так сильно обрадовались пятиминутному большинству, что ничего в нём особо и не создали.
— Любая команда сильно обрадуется, когда получает пятиминутное большинство. То, что не использовали его, это, как я сказал, не всё получается в каждой игре. Совсем недавно мы также не смогли реализовать ничего в пятиминутном большинстве. Это потенциал, который надо развить, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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