Кудашов: Акользин бил по правилам. В мои времена били так, что головы слетали

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над СКА (1:0) прокомментировал силовой приём форварда армейского клуба Павла Акользина на Артёме Чернове.

— Вы как хоккеист, вышедший из 1990-х, игравший по ту сторону океана, за такие моменты, как Акользин против Чернова, тогда наверняка бы голову свернули?

— В те времена били и не так, и никто на это внимания не обращал. Если вы посмотрите, как играли Юшкевич, Житник, Каспарайтис, там головы слетали… Больше скажу, тренеры вообще ругали тех, кто головы опускает.

— То есть Акользин мягко ударил?

— Он по правилам ударил. Человек проводит чистый силовой. Я всегда за то, чтобы была силовая борьба, но мы уходим от неё. Вы посмотрите, у бортов иногда виноваты не те, кто бьёт, а те, кто подходит к борту. Они уже привыкли, не напрягаются, раскрываются, не группируются. У нас вообще уходят от силовой борьбы, вы посмотрите, как играют команды, там другой хоккей.

У нас только опускаешь голову, и тебе её сносят, бьют. И ругали всех – и тех, кто отдаёт пас на убийство, и кто принимает и не посмотрел, не подготовился.

— В прошлом сезоне у «Динамо» были большие проблемы со СКА, в этом сезоне – 5-1. Что поменяли?

— Ничего не меняли, я вообще не придаю этому значения. Год на год не приходится. Значит, у них сейчас не получается что-то против нас, а у нас что-то удачнее получается.

— Как отметите игру Моторыгина?

— Сыграл здорово. Всегда при удачной игре вратаря надо отметить команду. Вы видели блокированные броски, правильную игру в обороне. Старались облегчить игру Максиму, но и он сыграл здорово, сделал несколько важных спасений, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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