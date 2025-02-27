ЦСКА громил «Куньлунь Ред Стар», Валиева наблюдала с трибуны. Яркие фото матча

27 февраля в Москве на «ЦСКА-Арене» завершился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:0.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт был открыт только в начале второго периода: Прохор Полтапов с передачи Колби Уильямса поразил ворота гостей. Зато в третьей двадцатиминутке хоккеисты ЦСКА забросили пять шайб в ворота «Куньлуня». Отличились Владислав Каменев, Кирилл Долженков, Денис Гурьянов, Иван Дроздов и Никита Нестеров. После этой победы ЦСКА гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.