Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА громил «Куньлунь Ред Стар», Валиева наблюдала с трибуны. Яркие фото матча

ЦСКА громил «Куньлунь Ред Стар», Валиева наблюдала с трибуны. Яркие фото матча
Комментарии

27 февраля в Москве на «ЦСКА-Арене» завершился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:0.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт был открыт только в начале второго периода: Прохор Полтапов с передачи Колби Уильямса поразил ворота гостей. Зато в третьей двадцатиминутке хоккеисты ЦСКА забросили пять шайб в ворота «Куньлуня». Отличились Владислав Каменев, Кирилл Долженков, Денис Гурьянов, Иван Дроздов и Никита Нестеров. После этой победы ЦСКА гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android