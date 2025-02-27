Роман Ротенберг прокомментировал минимальное поражение СКА от московского «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение армейского клуба от московского «Динамо» (0:1).

— Все увидели, что каждый игрок бился, стремился победить. Играли по заданию, выигрывали стыки, в обороне допустили только одну ошибку. Сделали огромный шаг в подготовке к плей-офф. Задача – подвести команду к плей-офф в максимальном состоянии. Не форсируем возвращение травмированных.

У нас игры уровня плей-офф весь сезон, мы вынуждены играть на пределе. Это для нас очень хорошо. Отлично сыграл наш вратарь, вопросов вообще никаких нет. Он дал команде шанс выиграть, осталось только докрутить игру в атаке. Где-то перегорели именно в атаке, не позволили себе забить голы, хотя стремление было. За эту игру можно цепляться.

— Были капитальные перестроения в обороне?

— Честно, не было. Наша система игры: пять в атаке, пять – в обороне. Сегодня просто отработали в обороне впятером, каждый отрабатывал, поэтому соперник ничего не создал. Только удаление нас сегодня подвело. Отоборонялись, чуть не пропустили, но потратили много сил – пять минут в меньшинстве. Когда были атаки с ходу у соперника, мы их догоняли, отбирали шайбу, не давали ничего создать. Так будем играть и дальше, закроем наши ворота, все двери и форточки в обороне, а в атаке найдём пару идей, как забивать. Ничего не поменяли, отношение поменяли и выполнили требования, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.