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Р. Ротенберг: Юдин поймал шайбу лицом, был весь в крови. Зашили, и он дальше играл

Р. Ротенберг: Юдин поймал шайбу лицом, был весь в крови. Зашили, и он дальше играл
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (0:1) рассказал о самоотверженности защитника армейского клуба Дмитрия Юдина.

— Первая тройка напомнила времена сборной Знарка. Почему именно такое звено выпустили?
— Андронов – олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина. Дедунов – обладатель Кубка Гагарина, Акользин – тоже. У Андронова был лучший момент, они и в атаке создавали за счёт своего желания, самоотдачи. Не просто так они стали чемпионами. Это та работа, которая необходима для командной победы.

Юдин поймал шайбу лицом, не дал сопернику забить. Он был весь в крови, потом зашили, и дальше играл. Мы растём как команда. Дай бог с каждой игрой будем делать такие шаги как команда, жертвовать собой. По сочетаниям, сегодня всё сработало. Одна ошибка в средней зоне, мы всё это разберём и больше не допустим.

Мы номер один по третьим периодам. По второму периоду мы в лидерах. Был уверен, что сегодня сможем выиграть третий период, но подвело удаление. Если будем так играть в первом, втором периоде… Осталась важная деталь — забить, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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