«На заборе можно что угодно написать». Ротенберг отреагировал на слухи о Кузнецове

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (0:1) прокомментировал слухи, что форвард Евгений Кузнецов может больше не сыграть за армейский клуб.

— Появилась информация, что Кузнецов больше не сыграет за СКА.

— А вы читали официальное заявление СКА? На заборе можно что угодно написать, есть много журналистов, у которых это их работа, они за это зарплату получают. Где-то им дают бонусы разные люди, наверное. Мы это видим, потому что это не соответствует действительности.

Надо опираться на официальное заявление. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь Евгению, его семье восстановить его полностью. Не буду уходить в детали, это будет неправильно. Было и сотрясение, и плечо травмировано. Надо с уважением относиться к здоровью хоккеиста. Когда он будет здоров на 100%, он обязательно вернётся в команду, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.