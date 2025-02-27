Р. Ротенберг подвёл итоги домашней серии, в которой СКА проиграл все три матча

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги домашней серии, в которой армейский клуб проиграл все три матча — «Куньлуню» (4:6), «Спартаку» (2:7) и московскому «Динамо» (0:1).

— Подведите итоги домашней серии.

— В раздевалке происходит самое интересное. Мы сделали огромный шаг вперёд по ходу серии. У нас есть резервы. По ходу этой серии многие детали улучшили. По содержанию сегодня одна из лучших игр в сезоне. Сегодня нам нужно было улучшить игру в атаке. Некоторые вещи, которые мы просили, команда не до конца выполнила в зоне атаки. Это докрутим, это шлифовка уже. Мы здорово выходим из-под давления, здорово проходим среднюю зону. Мы знаем эту систему очень хорошо, прекрасно понимаем, в какой хоккей играет Кудашов.

В этом сезоне – так, в прошлом по-другому было. Мы когда первый Кубок выиграли, то вообще во всех матчах в регулярке уступили «Динамо». Надо улучшать всё с каждой игрой. У нас есть план, будем стремиться побеждать в каждой игре.

— Может ли серия неудачных матчей заставить подстраиваться под соперника или вам важно побеждать именно в том стиле, в котором вы хотите играть?

— Неправильный тренер, у которого есть только план А. Должна быть тактическая вариативность. И у нас она есть, нам нужно победить как угодно. Но мы не просто так забили больше всех в КХЛ за три года. Всегда стремились забивать больше всех. Какие-то детали мы меняем, не могу их публично объяснять. Если наши нападающие будут отрабатывать в оборону, как сегодня, у нас всё получится. Конечно, нужны разные ходы. Чтобы быть непредсказуемыми в атаке, найти ключи к системным командам, нам нужно найти ещё пару вариантов забивать. Мы их обязательно найдём, возможно, увидите эти ходы уже в следующей игре, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.