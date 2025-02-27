Результаты матчей КХЛ на 27 февраля 2025 года
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Сегодня, 27 февраля, прошли четыре встречи регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Тертышный (Фирстов) – 03:34 (5x5) 0:2 Тертышный (Летунов, Войнов) – 09:49 (5x5) 1:2 Пилипенко (Аймурзин, Давыдов) – 25:55 (5x5) 1:3 Атанасов (Виноградов, Артамонов) – 29:47 (5x5) 2:3 Подшивалов (Думбадзе) – 48:17 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Энас (Улле, Пинчук) – 15:21 (5x4) 2:0 Энас – 16:34 2:1 Ружичка (Мальцев, Локтионов) – 23:57 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Рашевский, Сергеев) – 54:59 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Полтапов (Уильямс) – 22:19 (5x5) 2:0 Каменев (Нестеров, Полтапов) – 44:56 (5x4) 3:0 Долженков – 50:52 (5x5) 4:0 Гурьянов (Касселс, Классон) – 51:35 (5x5) 5:0 Дроздов (Полтапов, Соркин) – 56:32 (5x4) 6:0 Нестеров (Соркин, Каменев) – 58:32 (5x4)
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков в 60 матчах. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 77 очков после 59 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает «Спартак», набравший 76 очков в 59 матчах.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 82 очка в 60 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 81 очко в 59 матчах. Уфимский «Салават Юлаев» находится на третьей строчке Востока с 77 очками в 59 встречах.
Комментарии
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