Результаты матчей ВХЛ на 27 февраля 2025 года

Сегодня, 27 февраля, прошли пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 86 очков после 58 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 84 очка. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 82 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 38 очков после 57 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».