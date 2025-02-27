Результаты матчей ВХЛ на 27 февраля 2025 года
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Сегодня, 27 февраля, прошли пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
27 февраля 2025, четверг. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Окончен
5 : 4
Б
ХК Норильск
Норильск
1:0 Рожков – 09:38 (5x5) 1:1 Леонтьев (Алхимов, Аляев) – 13:08 (5x5) 2:1 Рожков – 17:59 (4x5) 3:1 Аверочкин (Шамшурин) – 19:59 (5x5) 3:2 Колесников (Аляев, Асташевский) – 24:22 (5x4) 3:3 Жирнов (Макеев, Манин) – 25:09 (5x5) 3:4 Голоднюк (Асташевский, Жирнов) – 44:29 (5x5) 4:4 Янченко (Брютов, Дронык) – 51:13 (5x4) 5:4 Чуркин – 65:00
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
27 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
6 : 4
ЦСК ВВС
Самара
1:0 Стариков (Курбатов) – 01:29 (5x5) 2:0 Кузнецов – 12:58 (5x5) 2:1 Рангаев (Кутявин, Беленчук) – 37:22 (5x5) 2:2 Ганабин (Егоров, Смирнов) – 38:32 (5x5) 3:2 Дюрягин (Перевалов, Апальков) – 40:36 (5x5) 3:3 Игнатов (Маслов) – 40:57 (5x5) 4:3 Овчинников (Курбатов, Шешин) – 43:57 (5x5) 5:3 Апальков (Перевалов, Дюрягин) – 44:48 (5x5) 5:4 Торопов (Насыров) – 46:07 (5x5) 6:4 Сердюк (Казаков, Стариков) – 50:18 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
27 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Окончен
3 : 0
Дизель
Пенза
1:0 Тютчев (Когалев) – 04:52 (5x5) 2:0 Сато – 08:22 (5x5) 3:0 Ремов (Тютчев) – 40:14 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Барс
Казань
Окончен
3 : 2
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 Мельниченко (Суворов, Филиппов) – 01:41 (5x5) 1:1 Жулин (Мастрюков) – 06:29 (5x5) 1:2 Яруллин (Суворов, Дишковский) – 13:06 (5x4) 2:2 Сафин (Жулин) – 27:18 (5x5) 3:2 Зиновьев (Альшевский, Якупов) – 38:25 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Челны
Набережные Челны
Окончен
8 : 2
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Булатов (Воробьёв, Ломако) – 14:24 (5x5) 2:0 Галушкин (Болучевский, Крамаренко) – 22:33 (5x5) 3:0 Ляпустин – 26:44 (5x5) 3:1 Жабреев (Андреев) – 33:51 (5x4) 4:1 Бобряшов (Воробьёв) – 39:22 (5x5) 5:1 Булатов (Шарифьянов, Крамаренко) – 49:08 (5x5) 6:1 Мотыгуллин (Булатов, Болучевский) – 56:04 (5x5) 6:2 Петрищев (Яковлев) – 58:17 (5x5) 7:2 Ломако (Воробьёв, Крамаренко) – 58:52 (5x5) 8:2 Галушкин (Люлько, Миннеханов) – 59:49 (5x5)
Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 86 очков после 58 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 84 очка. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 82 очками.
Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 38 очков после 57 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
Комментарии
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