Результаты матчей МХЛ на 27 февраля 2025 года

Сегодня, 27 февраля, прошли шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 78 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 74 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.