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Результаты матчей МХЛ на 27 февраля 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 27 февраля 2025 года
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Сегодня, 27 февраля, прошли шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
Окончен
0 : 5
Академия Михайлова
Тульская область
0:1 Булатов (Андрияшев, Ермаков) – 17:24 (5x5)     0:2 Булатов (Бешкоров, Ермаков) – 22:35 (5x4)     0:3 Ермаков (Брынцев, Булатов) – 24:11 (5x5)     0:4 Булатов (Брынцев, Ермаков) – 44:07 (5x4)     0:5 Булатов (Брынцев, Ермаков) – 54:52 (5x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 16:30 МСК
Снежные Барсы
Астана
Окончен
3 : 7
Тюменский Легион
Тюмень
0:1 Марзаганов (Чемоданов) – 08:26 (5x5)     1:1 Саркенов (Нуржанов, Решетько) – 10:41 (5x5)     1:2 Мешков (Шанаурин) – 16:02 (5x5)     1:3 Ларичев (Шанаурин) – 19:04 (5x5)     1:4 Шанаурин (Бикетов, Карташов) – 25:27 (5x5)     1:5 Редько (Яновский) – 26:27 (5x5)     1:6 Ларичев (Мешков, Карташов) – 27:58 (5x4)     1:7 Мешков (Ларичев) – 33:35 (5x5)     2:7 Русланулы (Бейсембаев) – 33:51 (5x5)     3:7 Гросс (Кравченко) – 42:09 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Белые Медведи
Челябинск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Спутник
Альметьевск
Окончен
2 : 7
Омские Ястребы
Омск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК
Локо-76
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 Максимов (Баженов, Михайлов) – 15:21 (5x5)     1:1 Щеглов (Петров, Гржелецкий) – 46:52 (5x5)     1:2 Петров (Лученков, Гржелецкий) – 61:18 (3x3)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Окончен
1 : 2
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
0:1 Маградзе (Гудков, Головнёв) – 18:01 (5x5)     0:2 Беляков (Климович) – 35:55 (5x5)     1:2 Кубанцев (Клиновский, Уткин) – 51:59 (5x5)    

В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 78 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 74 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.

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Турнирная таблица МХЛ
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