Тренер «Вашингтона» — о «Сент-Луисе»: для них каждая игра — как последний шанс

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о предстоящем матче с «Сент-Луис Блюз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, который состоится 28 февраля.

«Команда, которая в последнее время играет лучше. Ситуация похожа на ту, что была с «Калгари». Судя по тому, что исходит из их раздевалки, для них сейчас каждая игра — как последний шанс в сезоне. Так же было и у нас в прошлом году», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в предыдущем матче «Вашингтон» проиграл «Калкари Флэймз» со счётом 1:3. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 84 очка.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ