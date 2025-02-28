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Тренер «Вашингтона» — о «Сент-Луисе»: для них каждая игра — как последний шанс

Тренер «Вашингтона» — о «Сент-Луисе»: для них каждая игра — как последний шанс
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о предстоящем матче с «Сент-Луис Блюз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, который состоится 28 февраля.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда, которая в последнее время играет лучше. Ситуация похожа на ту, что была с «Калгари». Судя по тому, что исходит из их раздевалки, для них сейчас каждая игра — как последний шанс в сезоне. Так же было и у нас в прошлом году», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в предыдущем матче «Вашингтон» проиграл «Калкари Флэймз» со счётом 1:3. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 84 очка.

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