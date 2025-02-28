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Защитник «Калгари» — об игре против Овечкина: приходится кое-чем жертвовать

Защитник «Калгари» — об игре против Овечкина: приходится кое-чем жертвовать
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Защитник «Калгари Флэймз» Расмус Андерссон, который заблокировал несколько бросков нападающего «Вашингтон Кэпиталз» (3:1) Александра Овечкина высказался об игре против россиянина. Отметим, у Андерссона на ногах были несколько пакетов со льдом во время послематчевой пресс-конференции.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

«Он ведёт отличную погоню, приходится кое-чем жертвовать. Так сложилась игра. Теперь ощущения хорошие», — приводит слова Андрессона официальный сайт «Калгари».

В матче с «Калгари» Овечкину удалось забросить одну шайбу. Гол в этом матче стал для 39-летнего россиянина 30-м в текущем розыгрыше регулярки. Всего в карьере в НХЛ на счету россиянина 883 гола. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на 11 шайб.

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