Защитник «Калгари» — об игре против Овечкина: приходится кое-чем жертвовать

Защитник «Калгари Флэймз» Расмус Андерссон, который заблокировал несколько бросков нападающего «Вашингтон Кэпиталз» (3:1) Александра Овечкина высказался об игре против россиянина. Отметим, у Андерссона на ногах были несколько пакетов со льдом во время послематчевой пресс-конференции.

«Он ведёт отличную погоню, приходится кое-чем жертвовать. Так сложилась игра. Теперь ощущения хорошие», — приводит слова Андрессона официальный сайт «Калгари».

В матче с «Калгари» Овечкину удалось забросить одну шайбу. Гол в этом матче стал для 39-летнего россиянина 30-м в текущем розыгрыше регулярки. Всего в карьере в НХЛ на счету россиянина 883 гола. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на 11 шайб.

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