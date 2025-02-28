Матч с «Вашингтоном» стал тысячным в НХЛ для капитана «Сент-Луиса» Брэйдена Шенна
Поделиться
Матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» стал тысячным в регулярных чемпионатах лиги для 33-летнего капитана гостей — канадского нападающего Брэйдена Шенна.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Броберг (Жозеф) – 11:14 1:1 Дюбуа (Рэддиш, Макмайкл) – 15:04 1:2 Броберг (Нейборс, Бучневич) – 17:45 2:2 Макмайкл – 36:55 2:3 Холлоуэй – 37:23 2:4 Парэйко – 37:59
Форвард начал выступать в НХЛ в 2009 году и проводит свой 16-й сезон в лиге, в своей карьере он выступал за «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфию Флайерз», с 2017 года — за «Сент-Луис». На счету Шенна 669 очков в регулярных чемпионатах за карьеру (272 заброшеные шайбы и 397 результативных передач).
Матч между «Вашингтоном» и «Сент-Луисом» проходит в эти минуты в столице США на льду «Кэпитал Уан-Арены».
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году
Комментарии
- 28 февраля 2025
-
04:33
-
04:04
-
04:01
-
03:46
-
01:41
-
01:21
-
00:00
- 27 февраля 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:19
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:35
-
22:33
-
22:20
-
22:13
-
21:55
-
21:49
-
21:45
-
21:34
-
21:29
-
21:14
-
21:11
-
20:47
-
20:21
-
20:04
-
19:45
-
19:26