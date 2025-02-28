Матч с «Вашингтоном» стал тысячным в НХЛ для капитана «Сент-Луиса» Брэйдена Шенна

Матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» стал тысячным в регулярных чемпионатах лиги для 33-летнего капитана гостей — канадского нападающего Брэйдена Шенна.

Форвард начал выступать в НХЛ в 2009 году и проводит свой 16-й сезон в лиге, в своей карьере он выступал за «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфию Флайерз», с 2017 года — за «Сент-Луис». На счету Шенна 669 очков в регулярных чемпионатах за карьеру (272 заброшеные шайбы и 397 результативных передач).

Матч между «Вашингтоном» и «Сент-Луисом» проходит в эти минуты в столице США на льду «Кэпитал Уан-Арены».

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