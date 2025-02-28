Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матч с «Вашингтоном» стал тысячным в НХЛ для капитана «Сент-Луиса» Брэйдена Шенна

Матч с «Вашингтоном» стал тысячным в НХЛ для капитана «Сент-Луиса» Брэйдена Шенна
Комментарии

Матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» стал тысячным в регулярных чемпионатах лиги для 33-летнего капитана гостей — канадского нападающего Брэйдена Шенна.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Броберг (Жозеф) – 11:14     1:1 Дюбуа (Рэддиш, Макмайкл) – 15:04     1:2 Броберг (Нейборс, Бучневич) – 17:45     2:2 Макмайкл – 36:55     2:3 Холлоуэй – 37:23     2:4 Парэйко – 37:59    

Форвард начал выступать в НХЛ в 2009 году и проводит свой 16-й сезон в лиге, в своей карьере он выступал за «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфию Флайерз», с 2017 года — за «Сент-Луис». На счету Шенна 669 очков в регулярных чемпионатах за карьеру (272 заброшеные шайбы и 397 результативных передач).

Матч между «Вашингтоном» и «Сент-Луисом» проходит в эти минуты в столице США на льду «Кэпитал Уан-Арены».

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Материалы по теме
Тренер «Вашингтона» — о «Сент-Луисе»: для них каждая игра — как последний шанс
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android