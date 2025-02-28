Братья Шенны установили уникальное достижение в истории НХЛ
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн и защитник «Нэшвилл Предаторз» Люк Шенн стали первыми братьями за всю историю НХЛ, которые смогли не только провести не менее тысячи матчей регулярного чемпионата на каждого, но и преодолеть эту статистическую планку в одном и том же сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Броберг (Жозеф) – 11:14 1:1 Дюбуа (Рэддиш, Макмайкл) – 15:04 1:2 Броберг (Нейборс, Бучневич) – 17:45 2:2 Макмайкл – 36:55 2:3 Холлоуэй – 37:23 2:4 Парэйко – 37:59
33-летний Брэйден Шенн оформил тысячу карьерных матчей сегодня, в ночь с 27 на 28 февраля мск, в проходящей в эти минуты выездной встрече с «Вашингтон Кэпиталз». Его 35-летний брат Люк сделал это раньше — в ночь с 17 на 18 октября мск 2024 года в домашней игре «Нэшвилла» с «Эдмонтон Ойлерз» (2:4).
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