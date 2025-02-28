Владелец «Вашингтона» рассказал, чем ему больше всего запомнится Александр Овечкин

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высказался о российском нападающем Александре Овечкине.

«Алекс невероятно стабилен и надежен, настоящее воплощение прочности. Среди всех его исторических достижений именно его стабильность и преданность команде запомнятся мне больше всего!» — написал Леонсис на личной странице в социальной сети X.

В матче с «Калгари Флэймз» Овечкину удалось забросить одну шайбу. Гол в этом матче стал для 39-летнего россиянина 30-м в текущем розыгрыше регулярки. Всего в карьере в НХЛ на счету россиянина 883 гола. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на 11 шайб.

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