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Защитник Александр Романов забил во втором матче подряд второй раз в сезоне

Защитник Александр Романов забил во втором матче подряд второй раз в сезоне
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Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», который проходит в эти минуты на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штата Массачусетс). На 17-й минуте игры Романов завершил точным броском быструю контратаку «островитян», открыв счёт.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2-й период
0 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Романов (Пажо, Пулок) – 16:11     0:2 Палмьери (Нельсон, Пелеч) – 24:21    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Игра с «Бостоном» стала для Александра второй результативной подряд — два дня назад в предыдущей встрече, которую «Айлендерс» проводили дома с земляками из «Рейнджерс», российский защитник записал на свой счёт единственную шайбу своей команды (1:5).

Это уже вторая результативная серия Романова в этом сезоне — ранее он забил в матчах подряд с «Каролиной» 26 января и «Колорадо» 29 января. Примечательно, что это и есть все голы Александра в сезоне — на его счету четыре шайбы и 13 результативных передач при 44-й текущей игре в регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025.

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