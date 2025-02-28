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«Каролина» уверенно обыграла «Баффало», Андрей Свечников оформил передачу

«Каролина» уверенно обыграла «Баффало», Андрей Свечников оформил передачу
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На стадионе «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Баффало Сэйбрз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Стаал (Мартинук) – 06:09     2:0 Ахо (Рантанен) – 07:57     3:0 Рантанен (Гостисбер) – 09:41 (pp)     3:1 Так – 19:04 (pp)     4:1 Холл (Рослович, Уокер) – 35:52     4:2 Петерка (Маклауд, Куинн) – 41:15     5:2 Джарвис – 57:48    

В составе победителей голами отметились Джордан Стаал, Себастьян Ахо, Микко Рантанен, Тейлор Холл и Сет Джарвис. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу. За «Баффало» отличились Алекс Так и Джон-Джейсон Петерка.

«Каролина» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 72 очка в 59 матчах. «Баффало» занимает 16-е место на Востоке, набрав 53 очка в 57 встречах.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Эдмонтоном», а «Баффало» встретится с «Монреалем».

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