«Каролина» уверенно обыграла «Баффало», Андрей Свечников оформил передачу

На стадионе «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Баффало Сэйбрз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей голами отметились Джордан Стаал, Себастьян Ахо, Микко Рантанен, Тейлор Холл и Сет Джарвис. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу. За «Баффало» отличились Алекс Так и Джон-Джейсон Петерка.

«Каролина» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 72 очка в 59 матчах. «Баффало» занимает 16-е место на Востоке, набрав 53 очка в 57 встречах.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Эдмонтоном», а «Баффало» встретится с «Монреалем».