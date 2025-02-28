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Два очка Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Вашингтон», Овечкин не забил

В ночь с 27 на 28 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз». Победа со счётом 5:2 осталась за «Сент-Луисом».

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич оформил ассистентский дубль, поучаствовав в результативных комбинациях на вторую и четвёртую шайбы гостей. 39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанёс четыре броска в створ (больше любого другого игрока матча) и завершил игру с показателем полезности "-4".

Голами отметились Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл в составе «Кэпиталз» и Филип Броберг (дважды), Дилан Холлоуэй, Колтон Парэйко и Джейк Нейборс в пустые ворота за «Сент-Луис».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.