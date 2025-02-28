Гол Никиты Кучерова помог «Тампе» одержать крупную победу в матче с «Калгари»
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На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 19:15 (pp) 2:0 Чернак (Хагель, Чирелли) – 43:51 3:0 Хагель (Хедман) – 57:09
В составе победителей голами отметились Эрик Чернак, Брэндон Хагель и российский нападающий Никита Кучеров.
«Тампа» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 72 очка в 58 матчах. «Калгари» занимает девятое место на Западе, набрав 64 очка в 58 встречах.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Вашингтоном», а «Калгари» встретится с «Флоридой».
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