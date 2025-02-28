Гол Никиты Кучерова помог «Тампе» одержать крупную победу в матче с «Калгари»

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей голами отметились Эрик Чернак, Брэндон Хагель и российский нападающий Никита Кучеров.

«Тампа» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 72 очка в 58 матчах. «Калгари» занимает девятое место на Западе, набрав 64 очка в 58 встречах.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Вашингтоном», а «Калгари» встретится с «Флоридой».

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