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Бостон Брюинз — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 28 февраля 2024, счет 1:2, НХЛ 2024-2025

Шайба Александра Романова и 37 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Бостон»
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В ночь с 27 на 28 февраля мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штата Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победа со счётом 2:1 осталась за «Айлендерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Романов (Пажо, Пулок) – 16:11     0:2 Палмьери (Нельсон, Пелеч) – 24:21     1:2 Пастрняк (Уозерспун, Заха) – 50:04    
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