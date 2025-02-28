Шайба Александра Романова и 37 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Бостон»

В ночь с 27 на 28 февраля мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штата Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победа со счётом 2:1 осталась за «Айлендерс».