«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в матче с семью голами

На стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Увис Балинскис, Антон Лунделль, Нейт Шмидт и Картер Вераге. За «Эдмонтон» отличились Бретт Кулак, Леон Драйзайтль и Зак Хайман.

«Флорида» располагается на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 75 очков в 60 матчах. «Эдмонтон» занимает четвёртое место на Западе, набрав 72 очка в 59 встречах.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Калгари», а «Эдмонтон» встретится с «Каролиной».