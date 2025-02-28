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«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в матче с семью голами

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в матче с семью голами
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На стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Балинскис (Лунделль) – 12:28     1:1 Кулак – 14:41     2:1 Лунделль (Экблад) – 35:30     2:2 Драйзайтль (Клингберг) – 37:30     3:2 Шмидт (Грир, Лунделль) – 51:08     4:2 Вераге (Райнхарт, Экблад) – 53:51     4:3 Хайман (Макдэвид, Экхольм) – 56:35    

В составе победителей голами отметились Увис Балинскис, Антон Лунделль, Нейт Шмидт и Картер Вераге. За «Эдмонтон» отличились Бретт Кулак, Леон Драйзайтль и Зак Хайман.

«Флорида» располагается на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 75 очков в 60 матчах. «Эдмонтон» занимает четвёртое место на Западе, набрав 72 очка в 59 встречах.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Калгари», а «Эдмонтон» встретится с «Каролиной».

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