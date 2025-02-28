Гол Кирилла Марченко в пустые ворота оформил победу «Коламбуса» над «Детройтом»

В ночь с 27 на 28 февраля мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Колумбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победа со счётом 5:2 осталась за «Коламбусом».

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