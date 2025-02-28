Гол Кирилла Марченко в пустые ворота оформил победу «Коламбуса» над «Детройтом»
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В ночь с 27 на 28 февраля мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Колумбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победа со счётом 5:2 осталась за «Коламбусом».
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Дебринкэт (Комфер) – 20:27 1:1 ван Римсдайк (Кристиансен, Дженнер) – 24:16 1:2 Курали (Оливье, Лабейт) – 29:43 1:3 Джонсон (Фаббро, Дженнер) – 32:08 1:4 ван Римсдайк (Дженнер, Джонсон) – 35:01 2:4 Комфер – 36:39 (pp) 2:5 Марченко (Фантилли) – 59:04
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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