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4 очка Малкина помогли «Питтсбургу» в овертайме обыграть «Филадельфию», у Мичкова — 2+1

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Филадельфии» голами отметились Ноа Кейтс, Оуэн Типпетт и российский нападающий Матвей Мичков (дубль), оформивший ассист. За «Питтсбург» отличились Филип Томасино, Эрик Карлссон (дубль) и Евгений Малкин (дубль), также записавший на свой счёт две результативные передачи.

Российские игроки «Филадельфии» Егор Замула и Андрей Кузьменко занесли в свой актив по голевому пасу.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Бостоном», а «Филадельфия» встретится с «Виннипегом».

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