4 очка Малкина помогли «Питтсбургу» в овертайме обыграть «Филадельфию», у Мичкова — 2+1
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На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Бринк, Замула) – 02:00 0:2 Типпетт (Силер, Мичков) – 21:44 0:3 Мичков (Типпетт, Ристолайнен) – 27:24 1:3 Томасино (Малкин, Хайнен) – 29:05 2:3 Карлссон (Кросби) – 29:35 2:4 Мичков (Кузьменко, Конечны) – 31:05 (pp) 3:4 Карлссон (Грызлик, Малкин) – 38:17 4:4 Малкин (Бовиллье, Грейвз) – 42:30 5:4 Малкин (Летанг, Карлссон) – 61:03
В составе «Филадельфии» голами отметились Ноа Кейтс, Оуэн Типпетт и российский нападающий Матвей Мичков (дубль), оформивший ассист. За «Питтсбург» отличились Филип Томасино, Эрик Карлссон (дубль) и Евгений Малкин (дубль), также записавший на свой счёт две результативные передачи.
Российские игроки «Филадельфии» Егор Замула и Андрей Кузьменко занесли в свой актив по голевому пасу.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Бостоном», а «Филадельфия» встретится с «Виннипегом».
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