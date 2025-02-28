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4 очка Малкина помогли «Питтсбургу» в овертайме обыграть «Филадельфию», у Мичкова — 2+1

4 очка Малкина помогли «Питтсбургу» в овертайме обыграть «Филадельфию», у Мичкова — 2+1
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На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Бринк, Замула) – 02:00     0:2 Типпетт (Силер, Мичков) – 21:44     0:3 Мичков (Типпетт, Ристолайнен) – 27:24     1:3 Томасино (Малкин, Хайнен) – 29:05     2:3 Карлссон (Кросби) – 29:35     2:4 Мичков (Кузьменко, Конечны) – 31:05 (pp)     3:4 Карлссон (Грызлик, Малкин) – 38:17     4:4 Малкин (Бовиллье, Грейвз) – 42:30     5:4 Малкин (Летанг, Карлссон) – 61:03    

В составе «Филадельфии» голами отметились Ноа Кейтс, Оуэн Типпетт и российский нападающий Матвей Мичков (дубль), оформивший ассист. За «Питтсбург» отличились Филип Томасино, Эрик Карлссон (дубль) и Евгений Малкин (дубль), также записавший на свой счёт две результативные передачи.

Российские игроки «Филадельфии» Егор Замула и Андрей Кузьменко занесли в свой актив по голевому пасу.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Бостоном», а «Филадельфия» встретится с «Виннипегом».

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