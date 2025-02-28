Пастрняк стал третьим игроком в истории «Бостона» по скорости достижения 800 очков за клуб

В ночь с 27 на 28 февраля мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штата Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победа со счётом 2:1 осталась за «Айлендерс».

В составе «мишек» автором единственной шайбы стал Давид Пастрняк, для которого это результативное действие стало 800-м в НХЛ. Проводящий всю карьеру в североамериканской лиге в составе «Брюинз» Пастрняк стал третьим игроком в истории клуба по скорости достижения этой отметки. Давиду хватило 734 матчей, чтобы выбить 800 очков в НХЛ.

Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Филу Эспозито (492 матча), второе место занимает Бобби Орр (575 матчей). Следом расположился чешский форвард.