Пастрняк стал третьим игроком в истории «Бостона» по скорости достижения 800 очков за клуб
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В ночь с 27 на 28 февраля мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штата Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победа со счётом 2:1 осталась за «Айлендерс».
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Романов (Пажо, Пулок) – 16:11 0:2 Палмьери (Нельсон, Пелеч) – 24:21 1:2 Пастрняк (Уозерспун, Заха) – 50:04
В составе «мишек» автором единственной шайбы стал Давид Пастрняк, для которого это результативное действие стало 800-м в НХЛ. Проводящий всю карьеру в североамериканской лиге в составе «Брюинз» Пастрняк стал третьим игроком в истории клуба по скорости достижения этой отметки. Давиду хватило 734 матчей, чтобы выбить 800 очков в НХЛ.
Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Филу Эспозито (492 матча), второе место занимает Бобби Орр (575 матчей). Следом расположился чешский форвард.
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