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Роберт Томас повторил лучшую ассистентскую серию «Сент-Луиса» в XXI веке

Роберт Томас повторил лучшую ассистентскую серию «Сент-Луиса» в XXI веке
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В ночь с 27 на 28 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз». Победа со счётом 5:2 осталась за «Сент-Луисом».

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Броберг (Жозеф) – 11:14     1:1 Дюбуа (Рэддиш, Макмайкл) – 15:04     1:2 Броберг (Нейборс, Бучневич) – 17:45     2:2 Макмайкл (Рой, Фрэнк) – 36:55     2:3 Холлоуэй (Сутер, Шенн) – 37:23     2:4 Парэйко (Бучневич, Томас) – 37:58     2:5 Нейборс (Шенн, Факса) – 58:05    

В составе победителей результативной передачей отметился Роберт Томас. Канадский нападающий продлил серию с голевыми передачами до восьми матчей, став всего вторым игроком клуба в XXI веке, кому удалось отметиться подобным результатом. В сезоне-2002/2003 восьмиматчевую ассистентскую серию выдал Даг Уэйт.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, на временном интервале с 1983 года автором лучшей ассистентской серии «Блюз» является Пьер Тарджон, который в сезоне-1999/2000 ассистировал партнёрам на протяжении 12 матчей подряд.

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