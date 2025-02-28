Роберт Томас повторил лучшую ассистентскую серию «Сент-Луиса» в XXI веке

В ночь с 27 на 28 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз». Победа со счётом 5:2 осталась за «Сент-Луисом».

В составе победителей результативной передачей отметился Роберт Томас. Канадский нападающий продлил серию с голевыми передачами до восьми матчей, став всего вторым игроком клуба в XXI веке, кому удалось отметиться подобным результатом. В сезоне-2002/2003 восьмиматчевую ассистентскую серию выдал Даг Уэйт.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, на временном интервале с 1983 года автором лучшей ассистентской серии «Блюз» является Пьер Тарджон, который в сезоне-1999/2000 ассистировал партнёрам на протяжении 12 матчей подряд.