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Александр Романов философски отреагировал на окончание серии поражений «Айлендерс»

Александр Романов философски отреагировал на окончание серии поражений «Айлендерс»
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:1) философски отреагировал на окончание неудачного отрезка для американской команды.

Благодаря этой победе «островитяне» прервали четырёхматчевую серию поражений. Сам же российский защитник в этом матче отметился заброшенной шайбой, которая стала для Александра второй за два последних матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Романов (Пажо, Пулок) – 16:11     0:2 Палмьери (Нельсон, Пелеч) – 24:21     1:2 Пастрняк (Уозерспун, Заха) – 50:04    

«Расстояние в 1000 миль начинается с первого шага. Это был первый шаг», — приводит слова Романова журналист Стефен Рознер.

В свою очередь «Бостон» потерпел пятое поражение подряд, заработав на этом отрезке всего два очка за проигрыши в дополнительное время.

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