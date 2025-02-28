Александр Романов философски отреагировал на окончание серии поражений «Айлендерс»

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:1) философски отреагировал на окончание неудачного отрезка для американской команды.

Благодаря этой победе «островитяне» прервали четырёхматчевую серию поражений. Сам же российский защитник в этом матче отметился заброшенной шайбой, которая стала для Александра второй за два последних матча.

«Расстояние в 1000 миль начинается с первого шага. Это был первый шаг», — приводит слова Романова журналист Стефен Рознер.

В свою очередь «Бостон» потерпел пятое поражение подряд, заработав на этом отрезке всего два очка за проигрыши в дополнительное время.