Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин впервые с ноября 2019 года забросил 2 шайбы и сделал 2+ передачи в одном матче

Малкин впервые с ноября 2019 года забросил 2 шайбы и сделал 2+ передачи в одном матче
Евгений Малкин
Аудио-версия:
Комментарии

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Бринк, Замула) – 02:00     0:2 Типпетт (Силер, Мичков) – 21:44     0:3 Мичков (Типпетт, Ристолайнен) – 27:24     1:3 Томасино (Малкин, Хайнен) – 29:05     2:3 Карлссон (Кросби) – 29:35     2:4 Мичков (Кузьменко, Конечны) – 31:05 (pp)     3:4 Карлссон (Грызлик, Малкин) – 38:17     4:4 Малкин (Бовиллье, Грейвз) – 42:30     5:4 Малкин (Летанг, Карлссон) – 61:03    

За «Питтсбург» отличились Филип Томасино, Эрик Карлссон (дубль) и Евгений Малкин (дубль), также записавший на свой счёт две результативные передачи. 38-летний Малкин впервые с ноября 2019 года оформил как минимум голевой и ассистентский дубли в одном матче.

В последний раз два гола и хотя бы две результативные передачи за встречу российский нападающий записывал на свой счёт ещё 28 ноября 2019 года, когда «Пингвинз» в сверхрезультативном матче обыграли «Ванкувер Кэнакс» (8:6), а сам россиянин тогда набрал 5 (2+3) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
8 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Гюнцель (Малкин) – 02:29 (5x5)     2:0 Раст (Малкин, Гюнцель) – 12:53 (5x4)     2:1 Миллер (Хьюз, Хорват) – 16:42 (5x5)     2:2 Петтерссон (Виртанен, Хьюз) – 27:17 (5x5)     2:3 Виртанен (Макьюэн, Танев) – 38:20 (5x5)     2:4 Годетт (Ливо, Хьюз) – 39:01 (5x5)     3:4 Гюнцель (Раст) – 41:01 (5x5)     3:5 Миллер (Бёзер, Петтерссон) – 42:31 (5x4)     3:6 Годетт (Пирсон) – 43:06 (5x5)     4:6 Кагун (Макканн, Петтерссон) – 46:16 (4x4)     5:6 Малкин (Раст, Марино) – 47:24 (5x4)     6:6 Астон-Риз (Марино, Танев) – 50:30 (5x5)     7:6 Летанг (Гюнцель, Малкин) – 56:54 (5x5)     8:6 Малкин (Раст, Летанг) – 59:59 (en)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android