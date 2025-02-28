Малкин впервые с ноября 2019 года забросил 2 шайбы и сделал 2+ передачи в одном матче

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

За «Питтсбург» отличились Филип Томасино, Эрик Карлссон (дубль) и Евгений Малкин (дубль), также записавший на свой счёт две результативные передачи. 38-летний Малкин впервые с ноября 2019 года оформил как минимум голевой и ассистентский дубли в одном матче.

В последний раз два гола и хотя бы две результативные передачи за встречу российский нападающий записывал на свой счёт ещё 28 ноября 2019 года, когда «Пингвинз» в сверхрезультативном матче обыграли «Ванкувер Кэнакс» (8:6), а сам россиянин тогда набрал 5 (2+3) очков.