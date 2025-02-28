Малкин впервые с ноября 2019 года забросил 2 шайбы и сделал 2+ передачи в одном матче
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На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Бринк, Замула) – 02:00 0:2 Типпетт (Силер, Мичков) – 21:44 0:3 Мичков (Типпетт, Ристолайнен) – 27:24 1:3 Томасино (Малкин, Хайнен) – 29:05 2:3 Карлссон (Кросби) – 29:35 2:4 Мичков (Кузьменко, Конечны) – 31:05 (pp) 3:4 Карлссон (Грызлик, Малкин) – 38:17 4:4 Малкин (Бовиллье, Грейвз) – 42:30 5:4 Малкин (Летанг, Карлссон) – 61:03
За «Питтсбург» отличились Филип Томасино, Эрик Карлссон (дубль) и Евгений Малкин (дубль), также записавший на свой счёт две результативные передачи. 38-летний Малкин впервые с ноября 2019 года оформил как минимум голевой и ассистентский дубли в одном матче.
В последний раз два гола и хотя бы две результативные передачи за встречу российский нападающий записывал на свой счёт ещё 28 ноября 2019 года, когда «Пингвинз» в сверхрезультативном матче обыграли «Ванкувер Кэнакс» (8:6), а сам россиянин тогда набрал 5 (2+3) очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
8 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Гюнцель (Малкин) – 02:29 (5x5) 2:0 Раст (Малкин, Гюнцель) – 12:53 (5x4) 2:1 Миллер (Хьюз, Хорват) – 16:42 (5x5) 2:2 Петтерссон (Виртанен, Хьюз) – 27:17 (5x5) 2:3 Виртанен (Макьюэн, Танев) – 38:20 (5x5) 2:4 Годетт (Ливо, Хьюз) – 39:01 (5x5) 3:4 Гюнцель (Раст) – 41:01 (5x5) 3:5 Миллер (Бёзер, Петтерссон) – 42:31 (5x4) 3:6 Годетт (Пирсон) – 43:06 (5x5) 4:6 Кагун (Макканн, Петтерссон) – 46:16 (4x4) 5:6 Малкин (Раст, Марино) – 47:24 (5x4) 6:6 Астон-Риз (Марино, Танев) – 50:30 (5x5) 7:6 Летанг (Гюнцель, Малкин) – 56:54 (5x5) 8:6 Малкин (Раст, Летанг) – 59:59 (en)
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