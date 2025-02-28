«Виннипег» проиграл «Нэшвиллу» и не смог увеличить отрыв от «Вашингтона» в таблице НХЛ
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В ночь с 27 на 28 февраля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Виннипег Джетс». Победа со счётом 2:1 осталась за «Нэшвиллом».
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Форсберг (Нюквист, О'Райлли) – 04:26 1:1 Пионк (Купари, Иафалло) – 11:05 2:1 Новак (Бэррон, Евангелиста) – 15:29 (pp)
После этого поражения у «Виннипега» осталось 87 очков в 60 матчах, «Джетс» не смогли увеличить отрыв во главе сводной таблицы НХЛ от «Вашингтон Кэпиталз» (84 очка в 59 матчах). Ранее «Вашингтон» уступил на своей площадке «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:5.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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