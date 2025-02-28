Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров стал восьмым россиянином, забросившим 400+ шайб в НХЛ с учётом плей-офф

Никита Кучеров стал восьмым россиянином, забросившим 400+ шайб в НХЛ с учётом плей-офф
Никита Кучеров
Аудио-версия:
Комментарии

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 19:15 (pp)     2:0 Чернак (Хагель, Чирелли) – 43:51     3:0 Хагель (Хедман) – 57:10    

В составе победителей голами отметились Эрик Чернак, Брэндон Хагель и российский нападающий Никита Кучеров. Как сообщается в социальной сети StatsCentre, для Кучерова эта заброшенная шайба стала 400-й в НХЛ с учётом плей-офф.

Стоит заметить, что обычно статистика в НХЛ считается отдельно в регулярных чемпионатах и отдельно в Кубке Стэнли. При этом Никита сегодня стал всего восьмым россиянином, забросившим 400+ шайб в НХЛ с учётом плей-офф. Национальный рекорд здесь принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (955).

На втором месте среди россиян располагается нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (577), топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (535). Следом идут Александр Могильный (512), Алексей Ковалёв (475), Павел Буре (472) и Илья Ковальчук (454). Далее идёт Кучеров (400).

Материалы по теме
Двойной праздник россиян в НХЛ! Кучеров поставил крутой рекорд, у Тарасенко большой юбилей
Видео
Двойной праздник россиян в НХЛ! Кучеров поставил крутой рекорд, у Тарасенко большой юбилей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android