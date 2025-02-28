Никита Кучеров стал восьмым россиянином, забросившим 400+ шайб в НХЛ с учётом плей-офф

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей голами отметились Эрик Чернак, Брэндон Хагель и российский нападающий Никита Кучеров. Как сообщается в социальной сети StatsCentre, для Кучерова эта заброшенная шайба стала 400-й в НХЛ с учётом плей-офф.

Стоит заметить, что обычно статистика в НХЛ считается отдельно в регулярных чемпионатах и отдельно в Кубке Стэнли. При этом Никита сегодня стал всего восьмым россиянином, забросившим 400+ шайб в НХЛ с учётом плей-офф. Национальный рекорд здесь принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (955).

На втором месте среди россиян располагается нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (577), топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (535). Следом идут Александр Могильный (512), Алексей Ковалёв (475), Павел Буре (472) и Илья Ковальчук (454). Далее идёт Кучеров (400).