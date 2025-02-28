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Евгений Малкин повторил достижение Никиты Кучерова среди действующих игроков НХЛ

Евгений Малкин повторил достижение Никиты Кучерова среди действующих игроков НХЛ
Евгений Малкин
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На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

За «Питтсбург» отличились Филип Томасино, Эрик Карлссон (дубль) и Евгений Малкин (дубль), также записавший на свой счёт две результативные передачи. 38-летний Малкин провёл 31-й матч за карьеру в НХЛ с четырьмя очками, благодаря чему вышел по этому показателю на четвёртое место в североамериканской лиге среди действующих игроков.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Бринк, Замула) – 02:00     0:2 Типпетт (Силер, Мичков) – 21:44     0:3 Мичков (Типпетт, Ристолайнен) – 27:24     1:3 Томасино (Малкин, Хайнен) – 29:05     2:3 Карлссон (Кросби) – 29:35     2:4 Мичков (Кузьменко, Конечны) – 31:05 (pp)     3:4 Карлссон (Грызлик, Малкин) – 38:17     4:4 Малкин (Бовиллье, Грейвз) – 42:30     5:4 Малкин (Летанг, Карлссон) – 61:03    

Сегодня Евгений сравнялся со своим соотечественником нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым. Больше матчей с четырьмя очками среди действующих игроков провели только капитан «Пингвинз» Сидни Кросби (42), капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (40) и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (32).

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