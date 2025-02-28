Евгений Малкин повторил достижение Никиты Кучерова среди действующих игроков НХЛ

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
За «Питтсбург» отличились Филип Томасино, Эрик Карлссон (дубль) и Евгений Малкин (дубль), также записавший на свой счёт две результативные передачи. 38-летний Малкин провёл 31-й матч за карьеру в НХЛ с четырьмя очками, благодаря чему вышел по этому показателю на четвёртое место в североамериканской лиге среди действующих игроков.
Сегодня Евгений сравнялся со своим соотечественником нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым. Больше матчей с четырьмя очками среди действующих игроков провели только капитан «Пингвинз» Сидни Кросби (42), капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (40) и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (32).
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