Андрей Василевский вошёл в топ-50 среди голкиперов в истории НХЛ по матчам «на ноль»

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе «Тампы» 38-й раз за карьеру в НХЛ «на ноль» отыграл голкипер команды Андрей Василевский. Благодаря этому проводящий всю карьеру в североамериканской лиге в составе «молний» российский вратарь вошёл в топ-50 среди голкиперов в истории НХЛ по матчам «на ноль».
Сегодня Василевский сравнялся с Томом Баррассо, Шоном Бурком, Кари Лехтоненом и Жан-Себастьяном Жигером (по 38), а ближайшей целью для него теперь является показатель Жослина Тибо (39).
Рекорд НХЛ по шат-аутам принадлежит Мартину Бродо (125), в топ-3 также входят Терри Савчук (103) и Джордж Хэйнсворт (94).
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