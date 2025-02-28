Андрей Василевский вошёл в топ-50 среди голкиперов в истории НХЛ по матчам «на ноль»

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе «Тампы» 38-й раз за карьеру в НХЛ «на ноль» отыграл голкипер команды Андрей Василевский. Благодаря этому проводящий всю карьеру в североамериканской лиге в составе «молний» российский вратарь вошёл в топ-50 среди голкиперов в истории НХЛ по матчам «на ноль».

Сегодня Василевский сравнялся с Томом Баррассо, Шоном Бурком, Кари Лехтоненом и Жан-Себастьяном Жигером (по 38), а ближайшей целью для него теперь является показатель Жослина Тибо (39).

Рекорд НХЛ по шат-аутам принадлежит Мартину Бродо (125), в топ-3 также входят Терри Савчук (103) и Джордж Хэйнсворт (94).