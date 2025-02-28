Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Василевский вошёл в топ-50 среди голкиперов в истории НХЛ по матчам «на ноль»

Андрей Василевский вошёл в топ-50 среди голкиперов в истории НХЛ по матчам «на ноль»
Андрей Василевский
Аудио-версия:
Комментарии

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 19:15 (pp)     2:0 Чернак (Хагель, Чирелли) – 43:51     3:0 Хагель (Хедман) – 57:10    

В составе «Тампы» 38-й раз за карьеру в НХЛ «на ноль» отыграл голкипер команды Андрей Василевский. Благодаря этому проводящий всю карьеру в североамериканской лиге в составе «молний» российский вратарь вошёл в топ-50 среди голкиперов в истории НХЛ по матчам «на ноль».

Сегодня Василевский сравнялся с Томом Баррассо, Шоном Бурком, Кари Лехтоненом и Жан-Себастьяном Жигером (по 38), а ближайшей целью для него теперь является показатель Жослина Тибо (39).

Рекорд НХЛ по шат-аутам принадлежит Мартину Бродо (125), в топ-3 также входят Терри Савчук (103) и Джордж Хэйнсворт (94).

Материалы по теме
Расклад по всем русским в Америке. Овечкин в погоне за Гретцки, Кучеров — за Драйзайтлем!
Расклад по всем русским в Америке. Овечкин в погоне за Гретцки, Кучеров — за Драйзайтлем!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android