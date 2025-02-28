Евгений Малкин и Сидни Кросби достигли уникальной юбилейной отметки в НХЛ

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
За «Питтсбург» отличились Филип Томасино, Эрик Карлссон (дубль) и Евгений Малкин (дубль), также записавший на свой счёт две результативные передачи. Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби отметился одной результативной передачей.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Малкин и Кросби сегодня достигли уникальной юбилейной отметки в НХЛ. Их дуэт стал первым в североамериканской лиге, сумевшим выиграть 400 матчей, в которых каждый из них отмечался хотя бы одним результативным действием. Ранее подобной отметки не смогла достичь ни одна пара хоккеистов в истории лиги.
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