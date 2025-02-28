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Хатсон стал лучшим в НХЛ в XXI веке среди защитников-новичков по достижению 40 передач

Хатсон стал лучшим в НХЛ в XXI веке среди защитников-новичков по достижению 40 передач
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев, добывших победу в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Зеттерлунд (Смит, Веннберг) – 03:56     1:1 Судзуки (Кофилд, Слафковски) – 06:49     1:2 Штурм (Костин, Граф) – 12:38     2:2 Судзуки (Хатсон, Страбл) – 19:04     2:3 Смит (Мухамадуллин, Веннберг) – 37:21     3:3 Ньюхук (Лайне, Бек) – 42:22     4:3 Кофилд (Судзуки, Монтембо) – 63:21    

В составе победителей результативной передачей отметился защитник Лэйн Хатсон, который благодаря этому достиг отметки в 40 ассистов в дебютном сезоне в НХЛ. На покорение этой отметки 21-летнему игроку обороны хватило 59 матчей, что стало лучшим результатом НХЛ в XXI веке по скорости достижения 40 передач среди защитников-новичков.

Рекорд НХЛ по этому показателю среди защитников-новичков был установлен в сезоне-1980/1981, когда Ларри Мёрфи уложился за 48 матчей. Второе место занимает Стефан Перссон (50, сезон-1977/1978), а топ-3 замыкает Крис Челиос (53, сезон-1984/1985).

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