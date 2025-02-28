Хатсон стал лучшим в НХЛ в XXI веке среди защитников-новичков по достижению 40 передач
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев, добывших победу в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Зеттерлунд (Смит, Веннберг) – 03:56 1:1 Судзуки (Кофилд, Слафковски) – 06:49 1:2 Штурм (Костин, Граф) – 12:38 2:2 Судзуки (Хатсон, Страбл) – 19:04 2:3 Смит (Мухамадуллин, Веннберг) – 37:21 3:3 Ньюхук (Лайне, Бек) – 42:22 4:3 Кофилд (Судзуки, Монтембо) – 63:21
В составе победителей результативной передачей отметился защитник Лэйн Хатсон, который благодаря этому достиг отметки в 40 ассистов в дебютном сезоне в НХЛ. На покорение этой отметки 21-летнему игроку обороны хватило 59 матчей, что стало лучшим результатом НХЛ в XXI веке по скорости достижения 40 передач среди защитников-новичков.
Рекорд НХЛ по этому показателю среди защитников-новичков был установлен в сезоне-1980/1981, когда Ларри Мёрфи уложился за 48 матчей. Второе место занимает Стефан Перссон (50, сезон-1977/1978), а топ-3 замыкает Крис Челиос (53, сезон-1984/1985).
Комментарии
- 28 февраля 2025
-
07:41
-
07:32
-
07:18
-
07:00
-
06:53
-
06:47
-
06:45
-
06:36
-
06:30
-
06:23
-
06:14
-
06:14
-
05:59
-
05:53
-
05:50
-
05:41
-
05:39
-
05:35
-
04:33
-
04:04
-
04:01
-
03:46
-
01:41
-
01:21
-
00:00
- 27 февраля 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:19
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:53
-
22:50