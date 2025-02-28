Хатсон стал лучшим в НХЛ в XXI веке среди защитников-новичков по достижению 40 передач

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев, добывших победу в овертайме.

В составе победителей результативной передачей отметился защитник Лэйн Хатсон, который благодаря этому достиг отметки в 40 ассистов в дебютном сезоне в НХЛ. На покорение этой отметки 21-летнему игроку обороны хватило 59 матчей, что стало лучшим результатом НХЛ в XXI веке по скорости достижения 40 передач среди защитников-новичков.

Рекорд НХЛ по этому показателю среди защитников-новичков был установлен в сезоне-1980/1981, когда Ларри Мёрфи уложился за 48 матчей. Второе место занимает Стефан Перссон (50, сезон-1977/1978), а топ-3 замыкает Крис Челиос (53, сезон-1984/1985).