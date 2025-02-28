Александр Овечкин провёл свой худший матч в этом сезоне НХЛ по показателю полезности
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В ночь с 27 на 28 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз». Победа со счётом 5:2 осталась за «Сент-Луисом».
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Броберг (Жозеф) – 11:14 1:1 Дюбуа (Рэддиш, Макмайкл) – 15:04 1:2 Броберг (Нейборс, Бучневич) – 17:45 2:2 Макмайкл (Рой, Фрэнк) – 36:55 2:3 Холлоуэй (Сутер, Шенн) – 37:23 2:4 Парэйко (Бучневич, Томас) – 37:58 2:5 Нейборс (Шенн, Факса) – 58:05
39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанёс четыре броска в створ (больше любого другого игрока матча) и завершил игру с показателем полезности «-4». Российский нападающий впервые в нынешнем сезоне НХЛ завершил матч с подобной полезностью.
Его показатель полезности сегодня стал худшим в «Кэпиталз» – наряду с канадским нападающим Диланом Строумом. В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 47 (30+17) очков в 43 встречах при общей полезности «+18».
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