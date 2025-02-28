Александр Овечкин провёл свой худший матч в этом сезоне НХЛ по показателю полезности

В ночь с 27 на 28 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз». Победа со счётом 5:2 осталась за «Сент-Луисом».

39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанёс четыре броска в створ (больше любого другого игрока матча) и завершил игру с показателем полезности «-4». Российский нападающий впервые в нынешнем сезоне НХЛ завершил матч с подобной полезностью.

Его показатель полезности сегодня стал худшим в «Кэпиталз» – наряду с канадским нападающим Диланом Строумом. В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 47 (30+17) очков в 43 встречах при общей полезности «+18».