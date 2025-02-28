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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 28 февраля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 28 февраля
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Сегодня, 28 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Зеттерлунд (Смит, Веннберг) – 03:56     1:1 Судзуки (Кофилд, Слафковски) – 06:49     1:2 Штурм (Костин, Граф) – 12:38     2:2 Судзуки (Хатсон, Страбл) – 19:04     2:3 Смит (Мухамадуллин, Веннберг) – 37:21     3:3 Ньюхук (Лайне, Бек) – 42:22     4:3 Кофилд (Судзуки, Монтембо) – 63:21    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Балинскис (Лунделль) – 12:28     1:1 Кулак – 14:41     2:1 Лунделль (Экблад) – 35:30     2:2 Драйзайтль (Клингберг) – 37:30     3:2 Шмидт (Грир, Лунделль) – 51:08     4:2 Вераге (Райнхарт, Экблад) – 53:51     4:3 Хайман (Макдэвид, Экхольм) – 56:35    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Стаал (Мартинук) – 06:09     2:0 Ахо (Рантанен) – 07:57     3:0 Рантанен (Гостисбер) – 09:41 (pp)     3:1 Так – 19:04 (pp)     4:1 Холл (Рослович, Котканиеми) – 35:52     4:2 Петерка (Маклауд, Куинн) – 41:15     5:2 Джарвис – 57:49    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 19:15 (pp)     2:0 Чернак (Хагель, Чирелли) – 43:51     3:0 Хагель (Хедман) – 57:10    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Романов (Пажо, Пулок) – 16:11     0:2 Палмьери (Нельсон, Пелеч) – 24:21     1:2 Пастрняк (Уозерспун, Заха) – 50:04    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Броберг (Жозеф) – 11:14     1:1 Дюбуа (Рэддиш, Макмайкл) – 15:04     1:2 Броберг (Нейборс, Бучневич) – 17:45     2:2 Макмайкл (Рой, Фрэнк) – 36:55     2:3 Холлоуэй (Сутер, Шенн) – 37:23     2:4 Парэйко (Бучневич, Томас) – 37:58     2:5 Нейборс (Шенн, Факса) – 58:05    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Дебринкэт (Комфер) – 20:27     1:1 ван Римсдайк (Кристиансен, Дженнер) – 24:16     1:2 Курали (Оливье, Лабейт) – 29:43     1:3 Джонсон (Фаббро, Дженнер) – 32:08     1:4 ван Римсдайк (Дженнер, Джонсон) – 35:01     2:4 Комфер – 36:39 (pp)     2:5 Марченко (Фантилли) – 59:04    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Бринк, Замула) – 02:00     0:2 Типпетт (Силер, Мичков) – 21:44     0:3 Мичков (Типпетт, Ристолайнен) – 27:24     1:3 Томасино (Малкин, Хайнен) – 29:05     2:3 Карлссон (Кросби) – 29:35     2:4 Мичков (Кузьменко, Конечны) – 31:05 (pp)     3:4 Карлссон (Грызлик, Малкин) – 38:17     4:4 Малкин (Бовиллье, Грейвз) – 42:30     5:4 Малкин (Летанг, Карлссон) – 61:03    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Форсберг (Нюквист, О'Райлли) – 04:26     1:1 Пионк (Купари, Иафалло) – 11:05     2:1 Новак (Бэррон, Евангелиста) – 15:29 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
6 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Хэйтон (Келлер, Сергачёв) – 03:59 (pp)     2:0 Гюнтер (Келлер, Хэйтон) – 19:30 (pp)     2:1 Годро (Болди, Хиностроза) – 36:02     3:1 Дурзи (Доан, Мяяття) – 37:50     4:1 Шмальц (Кули, Келлер) – 43:47     5:1 Келлер (Шмальц, Сергачёв) – 49:30     6:1 Кули (Келлер, Шмальц) – 55:01    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Колесар (Хауден) – 01:06     1:1 Фолиньо (Власик, Терявяйнен) – 06:58     2:1 Хаг (Хауден, Барбашёв) – 08:57     3:1 Барбашёв – 12:17 (pp)     4:1 Гертл – 16:54 (pp)     5:1 Дорофеев (Гертл) – 18:57     5:2 Дак (Назар, Бертуцци) – 21:01     5:3 Дель Мастро (Донато, Мёрфи) – 25:30     6:3 Колесар (Барбашёв, Руа) – 33:38     6:4 Михеев (Назар, Мёрфи) – 46:56     6:5 Курашев (Смит, Мёрфи) – 49:44     7:5 Барбашёв (Хауден, Ханифин) – 55:45    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Майерс (О'Коннор, Гарланд) – 03:17     0:2 Зутер (Майерс, Бёзер) – 16:52     1:2 Ватрано (Строум, Терри) – 25:27     2:2 Готье (Лундестрём) – 29:09     3:2 Строум (Мактавиш, Терри) – 38:41     4:2 ЛаКомбе (Мактавиш) – 55:46     5:2 Терри (Строум, Лундестрём) – 57:54    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 84 очка после 59 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 87 очками после 60 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.

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