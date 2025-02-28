Суперматч Малкина и Мичкова в НХЛ, неожиданное поражение Дианы Шнайдер. Главное к утру

Российские нападающие Евгений Малкин и Матвей Мичков оформили по дублю с результативными передачами в матче НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», 13-я ракетка мира Диана Шнайдер оступилась во втором круге турнира категории WTA-250 в Остине, саблистка Александра Михайлова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».