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28 февраля главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, КХЛ, НБА, теннис, волейбол

Суперматч Малкина и Мичкова в НХЛ, неожиданное поражение Дианы Шнайдер. Главное к утру
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Российские нападающие Евгений Малкин и Матвей Мичков оформили по дублю с результативными передачами в матче НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», 13-я ракетка мира Диана Шнайдер оступилась во втором круге турнира категории WTA-250 в Остине, саблистка Александра Михайлова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. 4 очка Малкина помогли «Питтсбургу» в овертайме обыграть «Филадельфию», у Мичкова — 2+1.
  2. Диана Шнайдер проиграла 120-й ракетке мира во втором круге турнира в Остине.
  3. Российская саблистка Александра Михайлова завоевала золотую медаль на ЧЕ среди юниоров.
  4. Два очка Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Вашингтон», Овечкин не забил.
  5. «Болонья» победила «Милан» в перенесённом матче и обошла его в таблице Серии А.
  6. Гол Никиты Кучерова помог «Тампе» одержать крупную победу в матче с «Калгари».
  7. «Ботафого» с экс-вингером «Зенита» Артуром проиграл «Расингу» в Рекопе Южной Америки.
  8. СКА потерпел третье поражение подряд, уступив дома московскому «Динамо».
  9. Минское «Динамо» одержало пятую победу подряд, одолев дома «Спартак».
  10. ЦСКА разгромил дома «Куньлунь» и пополнил список участников Кубка Гагарина.
  11. 56 очков Стефена Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Орландо».
  12. Московское «Динамо» обыграло «Зенит» и вошло в зону прямого выхода в 1/4 финала Суперлиги.
  13. Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский.
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