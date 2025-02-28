«Это было очень эмоционально». Малкин — об игре с «Филадельфией», где он набрал 2+2

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победный матч с «Филадельфией Флайерз», где он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

«Мы уступали с разницей в три шайбы, и я рад, что смогли отыграться. Мы боролись и верили, что можем изменить ход игры и выиграть её. Для меня это было очень эмоционально. Надеюсь, это придаст мне уверенности, придаст уверенности команде», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х.

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.