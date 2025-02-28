«Это было очень эмоционально». Малкин — об игре с «Филадельфией», где он набрал 2+2
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победный матч с «Филадельфией Флайерз», где он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
«Мы уступали с разницей в три шайбы, и я рад, что смогли отыграться. Мы боролись и верили, что можем изменить ход игры и выиграть её. Для меня это было очень эмоционально. Надеюсь, это придаст мне уверенности, придаст уверенности команде», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х.
На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Бринк, Замула) – 02:00 0:2 Типпетт (Силер, Мичков) – 21:44 0:3 Мичков (Типпетт, Ристолайнен) – 27:24 1:3 Томасино (Малкин, Хайнен) – 29:05 2:3 Карлссон (Кросби) – 29:35 2:4 Мичков (Кузьменко, Конечны) – 31:05 (pp) 3:4 Карлссон (Грызлик, Малкин) – 38:17 4:4 Малкин (Бовиллье, Грейвз) – 42:30 5:4 Малкин (Летанг, Карлссон) – 61:03
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