«Способность, недоступная простым смертным». Генменеджер «Вашингтона» — о броске Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о бросках российского капитана команды Александра Овечкина.

«В той ситуации, где большинство людей не смогут забить гол, у Овечкина есть способность наносить броски, недоступная простым смертным», — приводит слова Патрика журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 43 матча, забросил 30 шайб и оформил 17 результативных передач. Всего в карьере в НХЛ на счету россиянина 883 гола. Он отстаёт от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки на 11 шайб.