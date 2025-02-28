Четыре очка Барбашёва и гол Дорофеева помогли «Вегасу» дома победить «Чикаго»

28 февраля на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 7:5 одержали хозяева льда.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В начале первого периода Киган Колесар открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Ник Фолиньо восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Николас Хаг вновь вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Иван Барбашёв сделал счёт 3:1. В концовке первой двадцатиминутки Томаш Гертл и Павел Дорофеев довели счёт до крупного.
За первые шесть минут второго периода Колтон Дак и Итан Дель Мастро сделали счёт 3:5. На 14-й минуте периода Киган Колесар забросил шестую шайбу «Вегаса» в игре.
На седьмой минуте третьего периода Илья Михеев сделал счёт 4:6. В середине периода Филипп Курашёв сократил отставание «Чикаго» до минимума. на 16-й минуте периода Иван Барбашёв сделал счёт 7:5, оформив дубль.
Отметим, что Барбашёв также записал на свой счёт две результативные передачи.
Голкипер «Вегаса» Илья Самсонов отразил 17 бросков по воротам.
- 28 февраля 2025
-
09:11
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:38
-
08:30
-
08:14
-
08:05
-
07:41
-
07:32
-
07:18
-
07:00
-
06:53
-
06:47
-
06:45
-
06:36
-
06:30
-
06:23
-
06:14
-
06:14
-
05:59
-
05:53
-
05:50
-
05:41
-
05:39
-
05:35
-
04:33
-
04:04
-
04:01
-
03:46
-
01:41
-
01:21
-
00:00
- 27 февраля 2025
-
23:50
-
23:40