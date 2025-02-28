Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вегас Голден Найтс — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 28 февраля 2025, счет 7:5, НХЛ 2024-2025

Четыре очка Барбашёва и гол Дорофеева помогли «Вегасу» дома победить «Чикаго»
Аудио-версия:
Комментарии

28 февраля на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 7:5 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Колесар (Хауден) – 01:06     1:1 Фолиньо (Власик, Терявяйнен) – 06:58     2:1 Хаг (Хауден, Барбашёв) – 08:57     3:1 Барбашёв – 12:17 (pp)     4:1 Гертл – 16:54 (pp)     5:1 Дорофеев (Гертл) – 18:57     5:2 Дак (Назар, Бертуцци) – 21:01     5:3 Дель Мастро (Донато, Мёрфи) – 25:30     6:3 Колесар (Барбашёв, Руа) – 33:38     6:4 Михеев (Назар, Мёрфи) – 46:56     6:5 Курашев (Смит, Мёрфи) – 49:44     7:5 Барбашёв (Хауден, Ханифин) – 55:45    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В начале первого периода Киган Колесар открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Ник Фолиньо восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Николас Хаг вновь вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Иван Барбашёв сделал счёт 3:1. В концовке первой двадцатиминутки Томаш Гертл и Павел Дорофеев довели счёт до крупного.

За первые шесть минут второго периода Колтон Дак и Итан Дель Мастро сделали счёт 3:5. На 14-й минуте периода Киган Колесар забросил шестую шайбу «Вегаса» в игре.

На седьмой минуте третьего периода Илья Михеев сделал счёт 4:6. В середине периода Филипп Курашёв сократил отставание «Чикаго» до минимума. на 16-й минуте периода Иван Барбашёв сделал счёт 7:5, оформив дубль.

Отметим, что Барбашёв также записал на свой счёт две результативные передачи.

Голкипер «Вегаса» Илья Самсонов отразил 17 бросков по воротам.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android