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Четыре очка Барбашёва и гол Дорофеева помогли «Вегасу» дома победить «Чикаго»

28 февраля на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 7:5 одержали хозяева льда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В начале первого периода Киган Колесар открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Ник Фолиньо восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Николас Хаг вновь вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Иван Барбашёв сделал счёт 3:1. В концовке первой двадцатиминутки Томаш Гертл и Павел Дорофеев довели счёт до крупного.

За первые шесть минут второго периода Колтон Дак и Итан Дель Мастро сделали счёт 3:5. На 14-й минуте периода Киган Колесар забросил шестую шайбу «Вегаса» в игре.

На седьмой минуте третьего периода Илья Михеев сделал счёт 4:6. В середине периода Филипп Курашёв сократил отставание «Чикаго» до минимума. на 16-й минуте периода Иван Барбашёв сделал счёт 7:5, оформив дубль.

Отметим, что Барбашёв также записал на свой счёт две результативные передачи.

Голкипер «Вегаса» Илья Самсонов отразил 17 бросков по воротам.